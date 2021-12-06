Altın fiyatları 6 Aralık 2021: Çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün ne kadar?
Altın fiyatları 6 Aralık Pazartesi sabahında yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Ayın ikinci yarısında açıklanacak Merkez Bankası faiz kararının nasıl olacağına ilişkin merak devam ederken, faiz indirimi kararının altın fiyatlarına da etkide bulunması bekleniyor. Bu kapsamda ‘Çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün ne kadar?’ sorusu da daha yoğun araştırılıyor…
06 Aralık 2021, Pazartesi 09:28 Son Güncelleme:
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Çeyrek altın fiyatı bugün sabah yüzde 0,71 oranında yükselirken, gram altın yüzde 0,10, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise yüzde 1,42 oranında değer kazandı. Böylelikle gram altının fiyatı 786 TL, çeyrek altının fiyatı 1.278 TL, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 735 TL seviyelerinde işlem görmeye başladı. İşte 6 Aralık 2021 altın fiyatları…
6 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 786,98 TL
- Gram altın satış fiyatı: 787,16 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.248,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.278,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.498,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.565,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 5.030,41 TL
- Tam altın satış fiyatı: 5.130,26 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.219,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.297,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 707,70 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 735,07 TL
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