Altın fiyatları akşam saatlerinde ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarına yönelik araştırmalar yoğunluk kazandı. Bugün yükseliş trendinde olan altının gram fiyatını sorgulayan vatandaşlar bunun yanında en çok çeyrek altının anlık durumunu merak ediyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar?
Dün dolar kurundan bulduğu destekle 217 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 214,1 liradan tamamladı. Bugüne de yükselişle başlayan gram altınının satış fiyatı 214,40 seviyelerinde. İşte, altın fiyatlarında son durum...
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 214,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 214,40 liradan, bin 398 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 419 liradan, 195 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 199 liradan, bin 380 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 400 liradan, 690 liradan alınan Yarım Ziynet 700 liradan ve 345 liradan alınan Çeyrek Ziynet 350 liradan satılıyor.