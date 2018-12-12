Altın fiyatları akşam saatlerinde ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları akşam saatlerinde ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarına yönelik araştırmalar yoğunluk kazandı. Bugün yükseliş trendinde olan altının gram fiyatını sorgulayan vatandaşlar bunun yanında en çok çeyrek altının anlık durumunu merak ediyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar?