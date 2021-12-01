Ekonomi Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün (1 Aralık) ne kadar oldu?
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Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün (1 Aralık) ne kadar oldu?

Ekonomi

Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün (1 Aralık) ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugün (1 Aralık) ufaklı çaplı bir gerileme yaşasa da gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere altında yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. FED faiz kararı gibi yurt dışı faktörlerin etki yaptığı altın piyasasında ise yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı beklentileri de altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikliyor. İşte 1 Aralık sabahında Gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

01 Aralık 2021, Çarşamba 08:41 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları bugün (1 Aralık) sabah durgunluk yaşasa da gün içinde nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Günün ilk saatlerinde gram altın yüzde 0,32 oranında değer kaybederken, çeyrek altın da gram altına eşlik etti ve yüzde 0,16 oranında bir düşüş yaşadı. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte 1 Aralık 2021 altın fiyatları…

1 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 775,06 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 775,18 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.224,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.267,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.448,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.542,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 4.811,93 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 4.907,62 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.986,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.061,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 692,43 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 719,21 TL

 


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