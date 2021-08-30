Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni olarak dolar fiyatlarındaki hareketlilik görülürken, piyasada eylül ayı için yükseliş beklentisi hakim. Altın fiyatların Ağustos ayının sonunda görülen hareketlilik de bu beklenti ile paralel bir şekilde devam ediyor. İşte 30 Ağustos altın fiyatları ve altın fiyatları bugün düştü mü çıktı mı? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? sorularının yanıtları…

30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın hafta sonunu durgun geçirdi, bugüne ise yüzde 0,03 oranında yükselişle başladı ve sabah saatlerinde alış fiyatı 487,72 TL, satış fiyatı ise 487,79 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın dün yaşadığı değer kaybını bu sabah yeniden yükselerek telafi etti ve sabah saatlerinde yüzde 0,88 oranında değer kazanarak çeyrek altının alış fiyatı 792,00 TL satış fiyatı ise 805,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altında 30 Ağustos Pazartesi gününe yüzde 0,81 oranında yükselerek başladı ve sabah saatlerinde 1.584,00 TL’den alınıp, 1.610,00 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altındaki değer artışı bu sabah yüzde 0,99 oranında oldu. Yaşanan bu yükselişin ardından tam altın 3.118,60 TL’den alınıp 3.180,07 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını diğer altın türlerinin aksi yönde hareket ederek başladı. Sabah saatlerinde yüzde 0,24 oranında değer kaybeden cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.210,00 TL, satış fiyatı ise 3.258,00 TL oldu.

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