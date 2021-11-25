25 Kasım gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün düştü mü, yükseldi mi?
Altın fiyatlarında dün sert düşüş yaşanırken, bu sabah ufak çaplı bir yükselme görünüyor. Geçtiğimiz gün rekor seviyede yükselen gram altın 760 T seviyesine ulaşırken, 25 Kasım Perşembe sabahında 687 TL seviyelerinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 1200 TL seviyesinden hızlı indi. İşte, 25 Kasım gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları…
25 Kasım 2021, Perşembe 09:22 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları bugün düştü mü, yükseldi mi? sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Altın fiyatları bugün yavaş ama yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,66 oranında değer kazanırken, çeyrek altında bu oran yüzde 0,35 22 ayar bilezikte ise yüzde 1,08 oldu…
25 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 687,72 TL
- Gram altın satış fiyatı: 687,83 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.086,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.133,00 TL,
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.172,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.266,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 4.379,73 TL
- Tam altın satış fiyatı: 4.482,09 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.542,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.610,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM ALIŞ FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 614,16 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 637,91 TL
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