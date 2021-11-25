Altın fiyatları bugün düştü mü, yükseldi mi? sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Altın fiyatları bugün yavaş ama yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,66 oranında değer kazanırken, çeyrek altında bu oran yüzde 0,35 22 ayar bilezikte ise yüzde 1,08 oldu…

25 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 687,72 TL

Gram altın satış fiyatı: 687,83 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.086,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.133,00 TL,

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.172,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.266,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 4.379,73 TL

Tam altın satış fiyatı: 4.482,09 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.542,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.610,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM ALIŞ FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 614,16 TL

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 637,91 TL











