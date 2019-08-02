Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu internette sıklıkla aratılan konular arasında. Hafta boyu yaşanan yurtiçi ve küresel gelişmeler ile birlikte altın fiyatlarındaki dalgalı seyir dün FED açıklamaları ile birlikte düşüş yaşadı. Piyasalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip eden yatırımcı internette Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusuna cevap arıyor. Peki, Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 2 Ağustos Cuma altın fiyatları…

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, dün ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e ek vergi koyduğunu açıklaması üzerine dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel günü yüzde 2,7 artışla 260,3 liradan tamamladı.

Dün akşam saatlerinde gelen yükselişin ardından bugün aşağı yönlü bir seyir izleyen gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,8’lik azalışla 258,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.725 liradan satılıyor. Ons altın dünkü yüzde 2,4’lük değer kazancının ardından bugün Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyerek yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.438,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını, veri gündeminin yoğun olduğu yurt dışında ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar, dış ticaret dengesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.



