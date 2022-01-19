Altın fiyatları canlı! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları 19 Ocak 2022
Altın fiyatları sert geriledi. Döviz kurlarındaki değişim altın fiyatlarını etkiliyor. Geçtiğimiz hafta döviz kurlarının yönünü yukarı çevirmesiyle altın fiyatları da hareketlenmişti. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Gram altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün saat 10:50 itibariyle 1.288,00 fiyatıyla alınıyor. Çeyrek altının satış fiyatı bugün ne kadar? Yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte 19 Ocak 2022 Çarşamba altın fiyatları anlık...
19 Ocak 2022, Çarşamba 11:14 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları haftanın üçüncü gününde ekonomiyi ve altın yatırımı yapanların gündeminde. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ise vatandaşlar tarafından merak edilen altın türleri arasında. Peki, Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira/TL? İşte 19 Ocak 2022 altın fiyatları anlık bilgiler..
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Döviz kurlarından yaşanan sert düşüş sonrasında altın fiyatları sert şekilde geriledi. Geçtiğimiz hafta içerisinde ise döviz kurlarının yönünü yukarı çevirmesiyle birlikte iç piyasada altın fiyatları da yeniden hareketlenmeye başladı. Ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkilediği altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte Bigpara’dan alınan son verilere göre altın piyasasında son durum…
ALTIN FİYATLARI CANLI! ALTIN FİYATLARI 19 OCAK 2022
Gram altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL?
Gram altın fiyatı 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 10:52 itibariyle alış ve satış 791 lira seviyelerinde yer alıyor.
Çeyrek altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar?
19 Ocak 2022 çeyrek altın fiyatları...Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün saat 10:50 itibariyle alış 1.288,00 satış 1.306,00 olarak işlem görüyor.
Yarım altın ne kadar? 19 Ocak 2022 yarım altın kaç TL?
Yarım altın bugün saat 10:50 itibariyle alış 2.576,00 satış 2.611,00 olarak işlem görüyor.
Cumhuriyet altını fiyatları! Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ne kadar? Cumhuriyet altını saat 10:47 itibariyle alış 5.153,00 satış 5.201,00 olarak işlem görüyor.