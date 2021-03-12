Ons altın ve dolar kuru kaynaklı değişimler sonrası altın fiyatları yeni haftanın son işlem gününde düşüş seyrinde. Ons altındaki sert inişler iç piyasada çeyrek altın ve gram altın gibi birçok altın türünü etkiledi. Peki, 12 Mart 2021 Cuma günü çeyrek altın ne kadar, gram altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL? İşte günün canlı altın fiyatları..

Altına yatırım yapanlar ve düşük altın fiyatlarını fırsata çevirmek isteyenler tarafından altın fiyatları son dakika olarak takip ediliyor. Rekor seviyelerinden oldukça uzak bir görünüm çizen altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta kritik bin 700 dolar seviyesinin de altına indi. Bu hafta ise yeniden bin 700 doların üstüne çıkarak 1.718 dolardan işlem görmeye başladı. Ons altına bağlı olarak diğer altın fiyatlarında da hafta başından itibaren hareketlenme yaşanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MART 2021

GRAM ALTIN NE KADAR? GRAM ALTIN FİYATI

Bir süredir daha uygun olması nedeniyle yatırımcısının gözdesi haline gelen gram altın bugün 414 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki geri çekilmeler sonrası 700 lira barajının altına gerileyen çeyrek altın bugün 675 liradan alınırken 686 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Aynı şekilde önemli bir değer kaybı yaşayan cumhuriyet altını da 3 bin liradaki görünümünden oldukça uzaklaştı. Cumhuriyet altını bugün 2 bin 692 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 2 bin 742 lirada bulunuyor.

YARIM ALTIN FİYATI

12 Mart t 2021 tarihinde yarım altın 1.350 liradan alış, 1.370 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.



