Ekonomi Altın fiyatları mutasyon haberiyle 1.5 ayın zirvesini gördü

Altın fiyatları mutasyon haberiyle 1.5 ayın zirvesini gördü

Ekonomi

Altın fiyatları mutasyon haberiyle 1.5 ayın zirvesini gördü

İngiltere'de corona virüsün daha bulaşıcı mutasyonunun tespit edilmesiyle birlikte altına talep arttı. Altının ons fiyatı yaklaşık 1.5 ayın ardından ilk kez 1900 doların üzerine tırmandı. İşte güncel altın fiyatları...

22 Aralık 2020, Salı 09:54 Son Güncelleme:
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ABD tarihinin ikinci en büyük ekonomik destek paketinin Senato tarafından onaylanması ve corona virüsün daha bulaşıcı mutasyonunun tespit edilmesiyle birlikte altına talep arttı. Altının ons fiyatı yaklaşık 1.5 ayın ardından ilk kez 1900 doların üzerine tırmandı. Gram altın fiyatı ise 470 lirayı aştı.

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Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 9 Kasım'dan bu yana ilk kez 1.900 doların üzerine çıktı. Bu yükselişte ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 900 milyar dolarlık corona virüs ekonomik yardım paketi üzerinde anlaşmaya varması etkili oldu.

Bunun yanında İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen versiyonunun tespit edilmesi de yatırımcının güvenli liman arayışını artırdı. İngiltere'den yapılan açıklama yeni seyahat kısıtlamalarını beraberinde getirdi.

Gram altın dolardan da destek buldu Bu sebeplerle altın sabah saatlerinde 1906 dolara kadar yükseldi. Bugün 1900 dolarlık seviyenin kalıcı olarak kırılıp kırılmadığı takip edilecek.

Bu arada yurtiçinde de dolardaki yükselişin de etkisiyle gram altın yüzde 2 değerlenerek 470 liranın üzerine tırmandı. Dolar bu sabaha itibarıyla 7.71 lirayı aştı.

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