Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? (3 Ekim çeyrek altın fiyatları)
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 232 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını da 1.550 liradan satılıyor
Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın üzerinde 232 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını da 1.550 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı'da çeyrek altının fiyatı alışta 372 lira satışta ise 380 lira.
ALTININ GRAMI NE KADAR?
Gram altın fiyatı 3 Ekim 2018 itibariyle 231 liradan alış yapılırken 232 liradan satış yapılıyor.