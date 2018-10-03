Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? (3 Ekim çeyrek altın fiyatları)

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? (3 Ekim çeyrek altın fiyatları) Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 232 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını da 1.550 liradan satılıyor