Çeyrek altın bugün kaç TL? Altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Kasım gram altın ne kadar?
Altın fiyatları hem vatandaşlar hem de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta hızlı bir yükselişle 750 TL sınırını aşan gram altın sonrasında 680 TL seviyelerine gerilemişti. Hafta sonuna 702 TL fiyatla girmesinin ardından ise bugün 715 TL seviyesinde işlem görüyor. 1200 TL seviyesini aşan çeyrek altın ise 29 Kasım Pazartesi sabahında 1176 TL’den satılıyor…
29 Kasım 2021, Pazartesi 09:32 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları 29 Kasım Pazartesi sabahına sakin başladı. Gram altın, yüzde 0,30 oranında değer kazanırken, çeyrek altın yüzde 3,17, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 3,67 oranında yükseldi. İşte, 29 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları…
29 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 715,16 TL
- Gram altın satış fiyatı: 715,29 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.125,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.176,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.250,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.353,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 4.520,67 TL
- Tam altın satış fiyatı: 4.608,91 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.683,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.754,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM ALIŞ FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 636,27 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 660,88 TL
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