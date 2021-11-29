Ekonomi Çeyrek altın bugün kaç TL? Altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Kasım gram altın ne kadar?

Çeyrek altın bugün kaç TL? Altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Kasım gram altın ne kadar?

Ekonomi

Çeyrek altın bugün kaç TL? Altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Kasım gram altın ne kadar?

Altın fiyatları hem vatandaşlar hem de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta hızlı bir yükselişle 750 TL sınırını aşan gram altın sonrasında 680 TL seviyelerine gerilemişti. Hafta sonuna 702 TL fiyatla girmesinin ardından ise bugün 715 TL seviyesinde işlem görüyor. 1200 TL seviyesini aşan çeyrek altın ise 29 Kasım Pazartesi sabahında 1176 TL’den satılıyor…

29 Kasım 2021, Pazartesi 09:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Altın fiyatları 29 Kasım Pazartesi sabahına sakin başladı. Gram altın, yüzde 0,30 oranında değer kazanırken, çeyrek altın yüzde 3,17, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 3,67 oranında yükseldi. İşte, 29 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları…

29 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 715,16 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 715,29 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.125,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.176,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.250,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.353,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 4.520,67 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 4.608,91 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.683,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.754,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM ALIŞ FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 636,27 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 660,88 TL

 


İlgili Haberler
Dolar ne kadar? 29 Kasım 2021 dolar kuru kaç TL? Bugünkü dolar, euro ve sterlin kuruMerkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman?


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
6 Mayıs 2024'ten sonra çıkacak bir EYT'den yararlanırsınız
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Ulaşımda yeni çözüm
Hakan Çelik
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Elektrikte 3 zamanlı tarifeyle düşük fatura
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Alışveriş karakterin ne?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER YouTube’dan yeni özellik! Ayda 10 bin dolar kazanabilirsiniz…