Gram altın, Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle tüm zamanların gün kapanış zirvesine yakın bir seyir izliyor. Eğer gram altın fiyatı bugün 540 TL’ye ulaşır ya da günü 534 TL’nin yukarısında kapatırsa yeni bir rekor seviye görülmüş olacak.

ONS ALTIN FİYATI

ABD'nin enflasyon verisi açıklamasının ardından hızla yükselen ons altın 1.800 doları görmüştü. Geçtiğimiz cuma gününden bu yana gerileyen ons altın, varlık alımı azaltımı takvimine dair beklentilerin fiyatlamalardan etkilenmişti. Üretimdeki düşüşün yarattığı belirsizliklerle yeniden yükselen ons altın, salı günü 1.775 dolar civarında işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Geçtiğimiz haftayı 530 lira seviyesinden kapatarak bu yılın zirvesine ulaşan gram altın, dolar/TL'deki yükselişle birlikte küresel altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Pazartesi gününe 526 TL civarında başlayan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki paralel yükselişle 535 TL’ye kadar tırmandı.

GRAM ALTINDA REKOR 540 LİRA

Geçtiğimiz yıl 6 Kasım’da gün içi 540 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gören gram altın, daha sonra günü 534 TL’de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı.

Eğer gram altın fiyatı bugün 540 TL’ye ulaşır ya da günü 534 TL’nin yukarısında kapatırsa yeni bir rekor seviye görülmüş olacak.