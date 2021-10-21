Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 540 lira seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 540 LİRA

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 540 lirada seyrediyor.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 14.40 itibarıyla 540 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 886 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 541 liradan satılıyor.

TARİHİ ZİRVEYE YAKLAŞTI

Gram altında tarihi zirve 6 Kasım 2020’de görüldü ve 540.6 lira olarak gerçekleşti. Bu tarihten sonra dalgalı seyreden gram altın 18 Şubat 2021’de 397.4 liraya kadar geriledi



