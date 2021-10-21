Ekonomi Altın fiyatları uçtu! 21 Ekim gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları uçtu! 21 Ekim gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları

Ekonomi

Altın fiyatları uçtu! 21 Ekim gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları

21 Ekim altın fiyatları... Altının gram fiyatı 540 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 886 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 541 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1779 dolardan işlem görüyor

21 Ekim 2021, Perşembe 14:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 540 lira seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 540 LİRA

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 540 lirada seyrediyor.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 14.40 itibarıyla 540 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 886 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 541 liradan satılıyor.

TARİHİ ZİRVEYE YAKLAŞTI

Gram altında tarihi zirve 6 Kasım 2020’de görüldü ve 540.6 lira olarak gerçekleşti. Bu tarihten sonra dalgalı seyreden gram altın 18 Şubat 2021’de 397.4 liraya kadar geriledi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Barış ve diyalog yolunda 30 yıl
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
E-ticaretten para kazan
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
1500 liradan daha az emekli maaşı ödenmiyor
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Çare ve umut
Oral Çalışlar
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
1 derece fark tüketimi yüzde 10 artırıyor
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trafik sigortasında flaş gelişme! Teminatlar arttı…