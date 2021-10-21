Altın fiyatları uçtu! 21 Ekim gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları
21 Ekim altın fiyatları... Altının gram fiyatı 540 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 886 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 541 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1779 dolardan işlem görüyor
21 Ekim 2021, Perşembe 14:41 Son Güncelleme:
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 540 lira seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN 540 LİRA
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 540 lirada seyrediyor.
YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 14.40 itibarıyla 540 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 886 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 541 liradan satılıyor.
TARİHİ ZİRVEYE YAKLAŞTI
Gram altında tarihi zirve 6 Kasım 2020’de görüldü ve 540.6 lira olarak gerçekleşti. Bu tarihten sonra dalgalı seyreden gram altın 18 Şubat 2021’de 397.4 liraya kadar geriledi
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