10 Kasım altın fiyatları... Gram altın, dolar/TL'deki yükseliş ve küresel altın fiyatlarındaki ralliyle rekor tazeledi. En son 567 TL'ye kadar çıkan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki son ralliyle 585 TL'ye kadar tırmandı.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, bugün 585 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 584 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 960 lira, Cumhuriyet altını da 3.929 liradan satılıyor.

ABD'DE ENFLASYON 31 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de Ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 5,9 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Beklentinin üstünde artışla birlikte altının ons fiyatı da arttı. Bu da Türkiye piyasasında gram altına etki ederek tarihi zirveyi görmesini sağladı.







