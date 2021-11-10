Altın fiyatları yükseldi! Gram altın rekor kırdı! (10 Kasım altın fiyatları)
Altın fiyatları haberi... 10 Kasım'da altın fiyatları tarihi zirveyi gördü. ABD'de açıklanan enflasyon verileriyle birlikte ons altın yükselişe geçti. Ons altının yükselmesiyle birlikte gram altında da hızlı bir yükseliş yaşandı. Gram altın dünü 574 liradan kapatmıştı. Bugün ise yükselişle birlikte tarihi zirveyi gördü. İşte son rakamlar...
10 Kasım 2021, Çarşamba 17:38 Son Güncelleme:
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10 Kasım altın fiyatları... Gram altın, dolar/TL'deki yükseliş ve küresel altın fiyatlarındaki ralliyle rekor tazeledi. En son 567 TL'ye kadar çıkan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki son ralliyle 585 TL'ye kadar tırmandı.
Altının gram fiyatı, bugün 585 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 584 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 960 lira, Cumhuriyet altını da 3.929 liradan satılıyor.
ABD'DE ENFLASYON 31 YILIN ZİRVESİNDE
ABD'de Ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 5,9 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Beklentinin üstünde artışla birlikte altının ons fiyatı da arttı. Bu da Türkiye piyasasında gram altına etki ederek tarihi zirveyi görmesini sağladı.