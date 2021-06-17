Altın fiyatları yaklaşık iki haftadır aşağı yönlü hareketine devam ederken gözler FED toplantısından çıkacak faiz kararlarına çevrilmişti. Dün akşam açıklanan kararlarda politika faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit kalırken, sabah saatlerinde piyasalarda önemli bir hareketlilik yaşanmadı. Diğer yandan düğün sezonunun hız kazanmasıyla altın fiyatlarındaki olağan hareketlilik de devam ediyor. İşte 17 Haziran gram, çeyrek, tam altın ve 22 ayara bileziğin gram fiyatları….

17 HAZİRAN PERŞEMBE 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda yaşanan kan kaybından sonra yeniden yükselmeye başladı. 17 Haziran Perşembe sabahında yüzde 0,36 oranında yükselen gram altın 503,70 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın gün içinde yaşadığı değer kaybı nedeniyle güne, bir önceki günden daha düşük bir seviyeyle başladı. Sabah saatlerinde 814,00 TL’den alınan çeyrek altının satış fiyatı ise 831,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Güne yükselerek başlayan yarım altın Çarşamba günü yaşadığı değer kaybının ardından toparlanmaya devam ediyor. Yüzde 0,42 oranında bir değer artışı görülürken, yarım altının alış fiyatı 1.627,00 TL olurken, satış fiyatı 1.662,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bir önceki güne yükselerek başlayan tam altın 17 Haziran Perşembe sabahında değer kaybıyla başladı. Yüzde 0,31 oranında bir düşüşle tam altının alış fiyatı 3.262,07 TL olurken, satış fiyatı 3.326,30 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da sabah saatlerinde değer kaybeden altın türlerinden oldu ve 3.434,00 TL seviyelerinden işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Dalgalı seyrine devam eden 14 ayar altın dün yaşadığı ciddi değer kaybının ardından sabah saatlerinde yeniden toparlanmaya başladı. Yüzde 0,46 oranında yükselen 14 ayara altının gram fiyatı 275,26 TL’den alınırken, 330,30 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

16 Haziran Perşembe sabahında yüzde 0,31 oranında değer kaybeden 18 ayar altının gramı 372,08 TL’den alınıp, 372,42 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?