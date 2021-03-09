Ons altın fiyatlarında hızlı gerileme sonrasında hafif toparlanma eğilimi başladı. Ons altın 1700 dolar sınırında işlem görüyor.

ABD dolarının güç kazanmasıyla birlikte uluslararası piyasalarda spot altın fiyatlarında gerileme yaşanmıştı. Toparlanma eğilimine geçen ons altın 1700 dolar direncine yükseliş çabası içine girdi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.60'a gerilemesi de ons altın fiyatlarını desteklemeye başladı.

5 Haziran'dan bu yana görülen en düşük rakam olan 1676 doları test eden ons altın saat 08:13 itibarıyla 1687 dolar seviyesinde seyrediyor.

ONS ALTIN 1700 DOLAR DİRENCİNİ AŞABİLİR

Temsilciler Meclisi'nin 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini görüşmeye alacak olması da altın fiyatlarını yukarı çekmede etkili oldu. Uzmanlar ABD 10 yıllık tahvil faizinde geri çekilmenin devam etmesi halinde ons altının 1700 dolar direncini aşabileceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatları ons altının gerilemesine rağmen dolardaki güç kazanmanın etkisiyle 420 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın saat 08:13 itibarıyla 420.34 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde en düşük 418.1 lira, en yüksek 422.5 lira seviyesi görüldü. (Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 420,45 TL alış 420,55 TL satış fiyatından işklem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.336,15 TL alış 1.371,06 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 670,17 TL alış 685,53 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.764,45 TL alış 2.834,36 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 382.00 TL alış 382,39TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.689 dolardan işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.336,15 TL alış 1.371,06 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.







