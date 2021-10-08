Altın piyasasını yakından takip edenler, bugün açıklanacak ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisini bekliyordu. Analistler, ABD istihdam verilerinin tahminlerin üzerinde gelmesiyle ons altında düşüş olabileceği, tersi bir durumda ise, 1830 dolar seviyelerine çıkabileceği yönünde tahminlerde bulunuyordu. Bugün açıklanan verilerin ardından ons altında hızlı bir yükseliş yaşandı ve 1. 780, 26 dolar seviyelerine ulaştı. Buna paralel olarak, gram altın ve çeyrek altın beklenenden hızlı yükseldi…

8 EKİM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın öğlen saatlerinde yüzde 1,46 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 507,85 TL olurken, satış fiyatı ise 508,00 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ekim ayı başında hafif bir hareketlilik yaşayan çeyrek altının alış fiyatı 806 TL seviyelerine gerilemişti. Son günlerde yaşanan yuları yönlü hareketin ardından çeyrek altının alış fiyatı 822,00 TL, satış fiyatı ise 835 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da değer kazanmaya devam ediyor. 8 Ekim Cuma günü yüzde 1,79 oranında değer kazanan cumhuriyet altının alış fiyatı 3.361,00 TL, satış fiyatı ise 3.411,00 TL’den işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı ise bugün yüzde 1,46 oranında bir yükseliş yaşadı ve alış fiyatı 458,07 TL, satış fiyatı ise 475,78 TL oldu.



