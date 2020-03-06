Altın fiyatlarında 7 yılın rekoru

Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oynaklıklar devam ederken, altının ons fiyatı güvenli liman etkisiyle 7 yılın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1687 dolardan işlem görürken; gram altın ise 330 lira seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin devam edeceğini belirtiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakalar altın fiyatlarını destekliyor.

Altın fiyatlarında hareketli seyir sürerken; gram altın fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 325 liradan işlem görüyordu. Gram altın fiyatları gün içerisinde en yüksek 331.18 lirayı görürken, saat 14.36 itibarıyla 330.27 lirada hareket etti. Çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 539.02 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 217 liradan alıcı buldu.

Rekor seviyeye ulaştı

Koronavirüs salgını küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, altının ons fiyatı 1690 dolar seviyesine kadar yükselerek 7 yılın zirvesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.83 yükselişle 1687 dolar seviyesinde bulunuyor.

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