Altın fiyatlarında bugün... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki seyir araştırılıyor. 4 Aralık'tan bu yana 212-214 lira bandında seyreden gram altındaki son durum merak ediliyor. Öte yandan en çok rağbet gören çeyrek altının fiyatı da sorgulanıyor. İşte güncel altın fiyatları...

17 ARALIK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 214,36 TL’den alınırken 214,42 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 342,32 TL’den alınıyor, 350,11 TL’den ise satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altının alış fiyatı 682,80 TL olarak görülürken, 700,54 TL’den ise satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altının alış fiyatı 1.420,00 TL, satış fiyatı ise 1.440,00 TL’den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret ve enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 ve 89.300 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500’ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 1,7 azalacağı tahmin ediliyor. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2,7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de aylık bazda yüzde 2,7 gerilemişti.