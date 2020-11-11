Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor, güncel altın fiyatları

Yeni tip corona virüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile sert düşüşe geçen ons altın fiyatı 1868 dolara kadar gerilerken, dolar kurundaki düşüşün de etkisine paralel olarak gerileyen gram altın, önceki gün en düşük 484 lirayı gördü.

Yurt içinde, dolar kurunda yaşanan düşüşle gün boyu gerileyen gram altın, yurt dışında Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışına paralel ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı ve en düşük 484.21 lira seviyesine kadar geriledi.

Güncel altın fiyatları

Altının gram satışı bugün 495 lira seviyesinde güne başlarken bu değerin ardından diğer yatırım altınlarının da değeri değişti.

Çeyrek altının satış fiyatı 802 liradan işlem görürken, 818 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.604 liradan işlem görürken, 1.636 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.301 liradan işlem görürken, 3.334 liradan bozduruluyor.



