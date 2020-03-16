Altın fiyatlarında önemli düşüş

Koronavirüsün tüm dünyada etkili olması ve ölümlerin çoğalmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Koronavirüs etkisini küresel piyasalarda göstermeye başladı. Dünya borsaları sert düşerken petrol değer kaybetti, altın da güç yitirmeye başladı.

Merkez bankaları parasal genişlemeye giderken faizleri düşürmeye devam ediyor.

Günlük kayıp yüzde 5

Altın fiyatları bugün çok sert düşüş kaybetti. Güne 311.4 liradan başlayan altın en yüksek 318.5 lirayı, en düşük 300.9 lira seviyesini gördü. Altında günlük kayıp yüzde 5.5 olarak gerçekleşti.

Saat 14:06 itibarıyla gram altın 301.7 lira, çeyrek altın ise 507 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise yüzde 4'e yakın düşüşle 1470 dolar seviyesinde bulunuyor.





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