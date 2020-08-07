Altın fiyatlarında rekordan sonra ateş düştü
Altın fiyatlarında arka arkaya gelen rekor yükselişin ardından fiyatlarda bugün düşüş başladı.
07 Ağustos 2020, Cuma 16:34 Son Güncelleme:
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Altında corona virüs nedeniyle fiyatlarda dalgalanmalar bir süredir yükseliş ile devam ediyordu. Düğün sezonunun da etkisi ile rekor üstüne rekor altının ateşi bugün düştü.
Bugün gram altının alışı 476,53 TL iken, satışı ise 476,68 TL.
Çeyrek altın fiyatı alırken, 782 TL satarken, 829,60 TL'den işlem görüyor.
Yarım altın 1.560,50 'ye alınıyor, 1.622,50TL'ye satılıyor.
Tam altın 3.120,50 TL'den alınıyor, 3.250,60 TL'ye satılıyor.
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