Altın fiyatlarında son durum 15 Ağustos Pazar günü de yakın şekilde takip ediliyor. Düğün sezonunun tüm hızıyla devam ettiği yaz aylarında özellikle hediyelik olarak tercih edilen gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında büyük çağlı bir değer artışı beklenirken, altın piyasası sakin seyrine devam ediyor…

15 AĞUSTOS PAZAR GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı 15 Ağustos Pazar sabahında yüzde 1,28 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 487,21 TL, satış fiyatı ise 487,53 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın da güne değer artışıyla başladı. Sabah saatlerinde yüzde 0,63 oranında yükselen çeyrek altın 794,00 TL’den alınıp 805,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, bugün yüzde 0,56 oranında yükseldi ve alış fiyatı 1.589,00 TL, satış fiyatı ise 1.609,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altındaki değer artışı bu sabah yüzde 0,93 seviyelerinde gözlendi ve tam altının alış fiyatı 3.122,43 TL olurken, satış fiyatı ise 3.183,96 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını sabah saatlerinde yüzde 0,09 oranında yükseldi ve alış fiyatı 3.236,00 TL, satış fiyatı 3.285,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altının fiyatı 15 Ağustos Pazar gününe yüzde 0,99 oranında değer kazanarak başladı ve sabah saatlerinde 267,94 TL’den alınıp 321,81TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altındaki değer artışı bu sabah yüzde 0,93 oranında gerçekleşti ve alış fiyatı 356,15 TL olurken, satış fiyatı 356,49 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?