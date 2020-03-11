Ekonomi Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum

Bir süredir dalgalanmalar gösteren altın fiyatları Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından artış gösterdi.

11 Mart 2020, Çarşamba 09:46 Son Güncelleme:
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Küresel piyasalar altın ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğe odaklandı. Koronavirüsün tüm dünyaya hızla yayılıyor olması altın talebinde artış meydana getirdi.

Petrol fiyatları da OPEC üyelerinin anlaşamaması ve Suudi Arabistan’ın petrol arzını artırmaya yönelik kararının bulunması nedeniyle sert düşüş yaşadı.

Gram altın 329 liradan işlem görürken, çeyrek altının fiyatı 537 lira oldu. Tam altının fiyatı ise 2 bin 141 lira seviyesinde alıcı buluyor.


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