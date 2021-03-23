Altın fiyatlarında son durum, gram altın kaç lira oldu?

Altın yatırımcısının işlemler öncesinde sıklıkla araştırdığı altın fiyatları haftanın ikinci gününde konumlandığı seviyeleri netleştirmeye başladı. Altının gram fiyatı 440 lira bandını aşarken, gramajdaki yükseliş diğer altın türlerine de yansıdı.

Altının gram fiyatı bugün 441 liradan işlem görüyor. Altın yatırımcısının gözdesi olan çeyrek altın ise bugün 710 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 731 lirada bulunuyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Son yükseliş ile beraber 2 bin 800 lira bandını aşan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 812 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 2 bin 911 lirada bulunuyor. Hafta açılışında yukarı yönlü değişimlerin gerçekleştiği altın fiyatlarında hafta kapanışındaki konum ise 26 Mart 2021 Cuma günü netleşmiş olacak.



