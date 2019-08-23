Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu internette sıklıkla aratılan konular arasında. Bugünkü yurtiçi ve küresel veri gündemi altın fiyatlarının hareketlendirebilir. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın fiyatlarında son durum ne? soruları yatırımcının merak ettiği konular arasında geliyor. İşte 23 Ağustos altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

275,57 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 275,68 liradan, bin 837 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 864 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 778 liradan alınan tam altın bin 812 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

889 liradan alınan yarım altın 912 liradan ve 444 liradan alınan çeyrek altın 456 liradan satılıyor.