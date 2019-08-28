Altın fiyatlarında son durum ne? 28 Ağustos güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki ticaret geriliminin devam etmesi ABD Başkanı Trump’ın ve Çin Devlet Başkanının açıklamaları ile birlikte yükselişini sürdürmüştü. ABD tarafından gelen açıklamalarla beraber piyasalardaki belirsizlik sürüyor. Ticaret savaşları ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerle yatırımcıların gözü güvenli liman varlıklarında. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 28 Ağustos güncel altın fiyatları…

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 288,4 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, dün dolar/TL’de ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel yüzde 1 artarak günü 289,2 liradan tamamladı. Dört günlük yükseliş trendinin ardından bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 288,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı’da çeyrek altın 469 lira, Cumhuriyet altını 1.917 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.540,3 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmelerin ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, risk algısını artıracak hamlelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi’nde M3 para arzı ve ABD’de mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.525 doların destek, 1.545 dolar direncinin kırılması halinde 1.555 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

286,11 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 286,56 liradan, bin 898 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 927 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 838 liradan alınan tam altın bin 873 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

919 liradan alınan yarım altın 942 liradan ve 459 liradan alınan çeyrek altın 471 liradan satılıyor.