Altın fiyatlarında son durumu ne? Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları…

Altın fiyatlarında son durumu ne? Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları… Altın uzun zamandır kıramadığı direncini kırarak, haftanın ortalarında son altı yılın zirvesinde rekor seviye test etti. Dün günün ilk saatlerinde satıcılı seyir izleyen altın gün sonuna doğru ABD İran gerilimi nedeniyle en yüksek seviyesini kaydetti. Bu gelişmelerle birlikte altın son 6 yıldır kaydettiği en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Peki, Altın fiyatlarında son durumu ne? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte Hafta sonu altın fiyatları…