Altın fiyatlarında son durumu ne? Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları…
Altın uzun zamandır kıramadığı direncini kırarak, haftanın ortalarında son altı yılın zirvesinde rekor seviye test etti. Dün günün ilk saatlerinde satıcılı seyir izleyen altın gün sonuna doğru ABD İran gerilimi nedeniyle en yüksek seviyesini kaydetti. Bu gelişmelerle birlikte altın son 6 yıldır kaydettiği en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Peki, Altın fiyatlarında son durumu ne? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte Hafta sonu altın fiyatları…
FED açıklamalarıyla beraber gerileyen altın, dün yaşanan ABD İran gerilimi nedeniyle son 6 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Küresel gelişmeleri yakından takip eden yatırımcı da altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Altın fiyatlarında son durumu ne? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
257,78 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 257,87 liradan, bin 718 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 744 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
234,46 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,34 liradan, bin 663 liradan alınan tam altın bin 695 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
831 liradan alınan yarım altın 853 liradan ve 415 liradan alınan çeyrek altın 426 liradan satılıyor.