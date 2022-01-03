Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 3 Ocak güncel altın fiyatları
Altının uluslararası piyasalarda güç kazanmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki ivmelenme de artmış oldu. 2021 yılını son 6 yılın en kötü performansıyla kapayan ons altın 6 haftanın en yüksek seviyesine gelmiş oldu.
03 Ocak 2022, Pazartesi 09:27 Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yerini yükselişe bırakmaya başladı. Ons Altın 6 haftanın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye başladı. Fed'in faiz artırım hamlesinin yaklaşması, küresel enflasyon sorunu, koronavirüsün Omicron varyantının rekorlara neden olmasını umursamayan altın fiyatları hızlı yükselişte.
Yılın ilk işlem gününe 1828 dolar seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en düşük 1824.3 dolar, en yüksek de 1831.8 dolar seviyesini gördü.
GRAM ALTIN DA GÜÇLENİYOR
Gram Altın fiyatları da ons altındaki güçlenmeyle yükseliş yaşıyor. Yılın ilk işlem gününde gram altın 805 liraya yükseldi.
22 Ayar Bilezik
Alış: 728,26 Satış: 762,24
Cumhuriyet Altını
Alış: 5.215,00 Satış: 5.359,00
Yarım Altın
Alış: 2.593,00 Satış: 2.713,00
Çeyrek Altın
Alış: 1.297,00 Satış: 1.354,00