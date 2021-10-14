Altın için 600 TL tahmini! Uzmanlardan flaş altın yorumu...

Türkiye’de altının gram fiyatını hem dolar cinsinden altının ons (31.1 gram) değeri hem de dolar/TL’nin seviyesi belirliyor. 8 Ağustos 2020’de ons altının fiyatı korona kaynaklı artan riskler ve piyasaya bol para sürülmesiyle 2 bin 75 dolara kadar çıkıp rekor kırmıştı. O tarihte dolar/TL 7.37’ydi. Gram altın da yine 480 lira seviyesindeydi. Koranavirüs etkisini azalttı, ekonomiler toparlandı ancak altın gücünden çok bir şey kaybetmedi. Hafif geri çekilmeler olsa da altının gözü yukarıda.

1780 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dün ons altın 1.780 doların üzerine çıktı. Gram altın ise 523 lirayı gördü. Böyle bir yükselişin ABD’den ‘bol para döneminin sona ereceğine yönelik’ mesajların ve Fed’in faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin olduğu bir ortamda gerçekleşmesi dikkat çekti. Altındaki bu harekette, ekonomilerin 2025’e kadar tam anlamıyla toparlanamayacağına dair beklentiler, dolar/TL’nin geldiği seviye (9.09), enflasyon endişesi ve jeopolitik risklerin etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, 10 yıllık ABD tahvil faizleri düşerse (dün yüzde 1.57’ydi) ons altının hızlıca yükselebileceğini belirtiyor.

NORMALE DÖNMEK İÇİN ERKEN

Altının iç piyasadaki yükselişinin kurdaki artışa bağlı olduğunu belirten altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bazı ülkelerin faiz artırımına başlaması altının ons fiyatını baskılasa da altın sadece enflasyona karşı koruma kalkanı ya da faiz artırımı gibi konulardan etkilenmiyor. Altını pandemi ve jeopolitik olaylar da etkiliyor. Çünkü aslında ‘normale döndük’ demek için çok erken. 2025’e kadar dünya piyasalarında bozulmanın düzelmesi beklenmiyor” dedi.

PİYASALAR SPEKÜLASYONA AÇIK

Dünyada çok yüksek likidite olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, “Para toplu hareket ediyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda bir anda endüstriyel metal fiyatları yükselmişti. Şimdi normale döndü. Yani spekülasyona son derece açık bir piyasa var” dedi. Yıldırımtürk, tüm dünyadaki merkez bankalarının çok temkinli davrandığını belirterek, “Piyasaları ürkütmeyen açıklamalar yapılıyor. Alınacak faiz kararları önden haber veriliyor” diye ekledi.

YIL SONU BEKLENTİSİ 600 TL

Sene sonuna doğru kur ve altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini söyleyen Yıldırımtürk, “Şu anda piyasalar Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz indirimi beklentisini satın alıyor. Kur beklentilerine paralel altın yatay seyretse bile gram altının 600 liraya ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu. Pandemi öncesinde var olan ve dünyada ticaret savaşları olan bilinen sorunların henüz çözülmediğini de ifade eden Yıldırımtürk, “Asıl bu sorunlarla ilgili tedirginlikler altın fiyatlarını yukarı çekebilir” dedi.

YİNE REKOR SEVİYEYE ULAŞACAK BOZDURACAKLAR ACELE ETMESİN

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise Merkez Bankası’nın 21 Kasım’daki faiz kararına bağlı olarak kurdaki hareketin altın fiyatlarında etkili olacağına işaret etti. Memiş, şunları söyledi:

“Ben artık gramın 500 liranın altına ineceğini sanmıyorum. Yılsonunda tekrar gram altının rekor seviyesi olan 540 liraya çıkmasını bekliyoruz hatta üzeri de olabilir. Her ne kadar ons altının fiyatı düşse de biz daha önce de ons düşerken iç piyasada gramın dolara bağlı olarak arttığını gördük. Bence altın bozdurmak isteyen acele etmesin. 500 lira artık bir alım fırsatı olarak görülmeli.”

YÜKSELDİKÇE ALIYORUZ

Artık çok da fazla altın yatırımcısı kalmadığını ifade eden Mehmet Ali Yıldırımtürk, şunları söyledi:

“Herkes çok temkinli. Zaten vatandaşın tasarruf edebileceği bir birikimi de pek kalmadı ama arabasını veya evini satıp altına yatıranlar hâlâ var. Faizler de düştüğü için altın yükselse bile alımlar devam ediyor.”

ENFLASYON ENDİŞESİ ETKİLİ

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da “ABD Merkez Bankası Fed’in politika normalleştirmesi eğilimi ve enerji fiyatlarındaki artışın ithalatçı ülkeleri daha dezavantajlı hale getirmesi gibi etmenler doların yükselmesini etkiledi. Altında ise artan enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskılar ve ABD’de artan enflasyon seviyelerinin Fed’in politika görüşüne etkileri değerlendirilmeli. Altın kararsız seyrini sürdürüyor” diye konuştu.