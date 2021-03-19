Altın Küre (Golden Globes) boykot ediliyor

78'nci Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) 28 Şubat'ta sahiplerini bulmuştu. Tören öncesinde yaşanan tartışmaların ardından, 100’den fazla halkla ilişkiler firması Altın Küre ödüllerini düzenleyen Hollywood Yabancı Basın Derneği’ne (HFPA) mektup yazarak, tüm ünlü müşterilerini HFPA ile olan etkinliklerinden çektiğini bildirdi.

NTV'nin haberine göre aralarında yüksek profilli PR kurumları tarafından imzalanan mektup, krizden etkilenen organizasyona yönelik eleştirilerin ardından dün HFPA’ya teslim edildi. Mektupta, “Değişim için açık planlarınızı ve zaman çizelgenizi beklediğimizden müşterilerimizin HFPA etkinliklerine ve röportajlarına katılmalarını destekleyemeyiz” cümleleri yer aldı.

"STANDARTLARA UYAN KİŞİLER BİLE BİRLİĞE ALINMADI"

Sektör bileşenlerinin ve hem eski hem mevcut bazı HFPA üyelerinin yaptığı açıklamalar, birliğe üye kabulü konusunda belirlenen standartların bir temsiliyet sorunu ortaya çıkardığını, üstelik bu standartlara uyan bazı kişilerin de birliğe alınmadığını gösterdi. Bunun başlıca sebebinin ise HFPA içinde kökleşmiş yapının korunması olduğu iddia edildi. Çünkü iddialara göre bu kökleşmiş yapı, görünürde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan HFPA’yi kişisel çıkarları için kullanıyor, buradan ayrılan ödeneklerle düzenli bir gelir elde ediyordu.

HFPA, son Altın Küre Ödülleri’nden kısa bir süre önce HFPA’nın üyelerinde temsiliyetlerin artacağını belirtmiş ancak bu film endüstrisi tarafından yeteriz görülmüştü.







