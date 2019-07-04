Altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 4 Temmuz altın fiyatları…
Güvenli liman olarak görülen altın dün yaşanan küresel gelişmelerin etkisiyle alıcılı seyretti. Altına olan talebin artışıyla yükselen altında bugün yatay bir seyir izleniyor. Yatırımcı hem yurtiçi gelişmeleri hem de küresel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 4 Temmuz güncel altın fiyatları…
Ticaret hacmine yönelik endişeler ve küresel gelişmeler hafif alıcılı seyreden altın bugün yatay bir seyirle güne başladı. Yatırımcı internette sıklıkla Altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 4 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
253,83 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 253,92 liradan, bin 699 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 725 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 645 liradan alınan tam altın bin 677 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
822 liradan alınan yarım altın 843 liradan ve 411 liradan alınan çeyrek altın 421 liradan satılıyor.