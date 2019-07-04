Altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 4 Temmuz altın fiyatları… Güvenli liman olarak görülen altın dün yaşanan küresel gelişmelerin etkisiyle alıcılı seyretti. Altına olan talebin artışıyla yükselen altında bugün yatay bir seyir izleniyor. Yatırımcı hem yurtiçi gelişmeleri hem de küresel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 4 Temmuz güncel altın fiyatları…