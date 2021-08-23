Kültür & Sanat Altın Portakal Sinema Okulu'nun başvuruları başladı

Altın Portakal Sinema Okulu'nun başvuruları başladı

Kültür & Sanat

Altın Portakal Sinema Okulu'nun başvuruları başladı

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Sinema Okulu'na başvurular başladı.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 17:05 Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, 2-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, geleceğin sinemacılarına destek olmak amacıyla düzenlenen Altın Portakal Sinema Okulu'nun, 3-8 Ekim tarihlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Geçen yıl okul ile, 250 öğrencinin sinema profesyonelleriyle buluştuğunu anımsatan Böcek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alan 250 öğrenci seçilecek. Geleceğin sinemacılarına, hayallerine ulaşmalarında destek olmayı ve ilham vermeyi amaçlayan Altın Portakal Sinema Okulu'nda sinema sektörünün önde gelen isimleri öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak."

HERKESİN ERİŞİMİNE AÇIK

Söyleşi ve röportaj videolarının, herkesin erişimine açık olarak yayınlanacağını belirten Böcek, festival ile Türkiye'nin dört bir yanından sinemaseverlere ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Böcek, Altın Portakal Sinema Okulu için başvuruların başladığını ve 13 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.

AA

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