Altın sahipleri dikkat! Altın eve değerlenmiş bir şekilde dönecek...

Vatandaşın yastıkaltında bulunan 5 bin ton altınının sisteme kazandırılmasına yönelik detaylar netleşiyor. Kuyumcu, rafineri ve Banka arasında teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaş, kuyumcuya altınını teslim ettiğinde isterse bankada bulunan Altın hesabına, isterse teslim ettiği altının TL karşılığını TL cinsi hesabına aktarılmasını talep edebilecek. Akredite kuyumcuya götürülen bilezik sisteme dahil edildikten sonra, çeyrek altın veya Gram Altın olarak geri alabilecek. 10 tane çeyrek altın götürüldüğünde, değerlendikten sonra yine çeyrek altın olarak geri alınabilecek. Aynı hesaba tam altın götürüldüğünde 4 çeyrek altın olarak hesaba dahil edilecek.

BİLEZİK NE OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 5 bin ton altının sisteme kazandırılması için devreye girecek yeni sistemi önceki gün açıklamıştı. Buna göre, fiziki altın, bankalar ve kuyumculara teslim edilebilecek. Vatandaş, ister bileziğini isterse de çeyrek altınını kuyumcuya götürecek. Vatandaşın fiziki altınını teslim ve çekim sürecinde mağduriyet yaşanmaması için rafineriler tarafından oluşturulacak teknolojik altyapı bankalar tarafından da doğrulama altyapıları ile desteklenecek.

Kuyumcu - rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının TL karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarım yapılmasını talep edebilecek. Aktarım işlemi, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak gerçekleştirecek. Vatandaş hesabına aktarım yapıldığına ilişkin bilgilendirme sistem tarafından sağlanacak. Böylece vatandaş kuyumcuda işlemini bitirmiş, fiziki altınını teslim etmiş ve bankaya altın veya TL olarak aktarmış olacak. Sisteme giren fiziki altın kuyumcu tarafından rafineriye teslim edilecek. Rafineri tarafından da rafinajı yapılmış altın bankaya teslim edilecek. Söz konusu fiziki altın karşılık olarak banka nezdinde tutulacak. Vatandaş finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu tercih ettiği şekilde değerlendirdikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde banka veya kuyumcu üzerinden rahatlıkla çekebilecek. Bileziğini kuyumcuya götüren vatandaş karşılığını çeyrek ya da gram altın olarak alabilecek.

KREDİ FAİZİNDE İNDİRİM OLABİLİR

Bankalar, mevcut bulunan altına ilişkin hesap türlerine ek olarak yeni hesap türleri üzerinde çalışma yapacak. Ayrıca bankalar tarafından finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Merkez Bankası sistem üzerinden bankalara aktarılan fiziki altın karşılığı TL tutarların Altın Dönüşümlü TL Mevduat/Katılım Hesaplarında değerlendirilebilmesi için yeni düzenleme yapacak. Böylece vatandaş tasarrufunun değerini korurken aynı zamanda TL cinsi kazanç da sağlamış olacak. Finansal sisteme aktarılan altınlar vatandaşların tercihleri doğrultusunda nemalandırılabilecek

ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN ÇEYREK HESABA

Bu yeni sisteme ek olarak çeyrek hesabı uygulaması devreye girecek. Vatandaşların katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek Altın Hesabı açmaları uygulaması 1 Mart’ta başlayacak. Vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarını değerleme şekillerinde değerlendirdikten sonra birebir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek. Çeyrek ve katları olan yarım ya da tam altın da hesaba alınabilecek. Ancak Yarım Altın getirildiğinde 2 çeyrek, tam altın getirildiğinde 4 çeyrek olarak hesaba girecek. Vatandaş hesabında yatırdığının çeyrek karşılığını görecek. Geri verilirken de çeyrek altın olarak verilecek.

ADIM ADIM ALTIN HESABI

* Elimizdeki çeyrek, tam, cumhuriyet altınını ya da bilezik gibi takıları akredite kuyumcuya götüreceğiz.

* Kuyumcu bu altınları gram ya da çeyrek altın cinsinden değerlendirip sertifakalandıracak.

* Verdiğimiz altının karşılığı bankadaki altın hesabımıza ya da TL cinsi hesabımıza yatırılacak.

* Orada değerlenen tasarrufumuzu her an takip edip istediğimiz zaman nakit veya çeyrek altın olarak geri alabileceğiz.

Neşe Karanfil / Hürriyet





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