Türkiye Altın sanıp yıllarca sakladı, bulduğu şey altından çok daha değerli çıktı

Altın sanıp yıllarca sakladı, bulduğu şey altından çok daha değerli çıktı

Türkiye

Altın sanıp yıllarca sakladı, bulduğu şey altından çok daha değerli çıktı

2015 yılında metal detektörüyle araştırma yapan bir adam çok ağır, kırmızımsı bir kaya buldu. Altın olduğunu düşünen adam kayayı evine götürüp açmak için her şeyi denedi. Kaya testeresiyle hatta asitle kayayı açmaya çalışan adam çatlak bile oluşturamadı. Külçeyi kimlik tespiti için Melbourne Müzesi'ne götüren adam, altından daha değerli olduğunu öğrenince şoke oldu.

22 Kasım 2021, Pazartesi 14:05 Son Güncelleme:
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Avustralya'da metal detektörüyle araştırma yapan bir adam, sarı bir kil içinde duran çok ağır, kırmızımsı bir kayayı altın olması umuduyla evine götürüp yıllarca sakladı. Ancak bulduğu şey altından çok daha değerli bir şey çıktı.

Avustralya'lı David Hole, 2015 yılında Melbourne'deki Maryborough Bölge Parkı'nda metal detektörüyle araştırma yapıyordu.

AÇMAK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Detektör, sarı bir kil içinde duran çok ağır, kırmızımsı bir kaya tespit etti. Onu eve götürdü ve açmak için her şeyi denedi. Hole bulgusunu kırmak için bir kaya testeresi, bir açılı taşlama makinesi, bir matkap denedi, hatta asitle ıslattı. Ancak, çatlak bile oluşturamadı.

Ancak atmak yerine evinde tutmayı tercih etti. Daha sonra Hole, külçeyi kimlik tespiti için Melbourne Müzesi'ne götürdü. Bulunan nesnenin altından çok daha değerli olan bir göktaşı olduğu ortaya çıktı.

YÜKSEK ORANDA DEMİR İÇERİYOR

Araştırmacılar, Maryborough adını verdikleri 4,6 milyar yıllık göktaşını anlatan bilimsel bir makale yayımladılar. 17 kilogramlık göktaşının bileşiminin yüksek oranda demir içerdiği açıklandı.

Melbourne müzesi jeologu Dermot Henry, "Meteoritler, uzay araştırmasının en ucuz biçimini sağlıyor. Bizi zamanda geriye götürüyorlar, Güneş Sistemimizin (Dünya dahil) yaşı, oluşumu ve kimyası hakkında ipuçları sağlıyorlar" dedi.

TRT Haber

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