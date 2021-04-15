Altın ve dolarda son durum! Faiz kararı sonrası ne olacak?

İç piyasada gram altın 452 liradan, çeyrek altın 740 liradan, Cumhuriyet altını da 3.042 liradan işlem görüyor. Peki altın ve dolar fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor?

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Hafta içerisinde ABD kanadından gelen enflasyon verisi takip edilmiş, gelen verinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte dolar endeksinde değer kayıpları artmıştı.

Dolar endeksindeki gevşemeler ve ABD hazine tahvil faizlerindeki volatilitenin bir miktar azalması ile birlikte altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeler hız kazandı. Bunlarla birlikte piyasalar Fed Başkanı Powell’ın Washington Ekonomi Kulubü’nde yaptığı konuşmayı takip etti.

'VOLATİLİTE ARTACAKTIR'

Powell buradaki konuşmasında Fed’in faiz oranlarında bir artırıma yönelmeden önce aylık tahvil alımlarını azaltacağını, para politikasının yönünü ekonominin izleyeceği patikanın belirleyeceğini ve Fed’in bu yıl faiz artırması olasılığının çok muhtemel olmadığını belirtti.

Bugün açıklanacak olan veriler ile birlikte dolar endeksinde volatilite artacaktır."

IKON Menkul tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadeler kullanıldı: "Sarı metal tarafında 21 günlük ortalama destek olarak kullanılmaya devam ediyor ve günlük mum kapanışları bu destek üzerinde kalıyor.

Bu durumun devam etmesi negatif baskıları sınırlarken, ortalama üzerinde kalmaya devam ettikçe zamansal olarak 2075’den gelen downtrend çizgisine de yaklaşılıyor.

Zaman içinde bu trende gelip, yukarı yönde kırılması halinde emtiada pozitif hareketler tetiklenebilir. Ek olarak gün içi hareketlerde 1745 üzerindeki dört saatlik kapanışlar yükseliş eğilimini artırabilir. Eğer 21 günlük ortalama kırılırsa sarı metalde tekrar negatif eğilim oluşabilir.

ÖNEMLİ DOLAR/TL YORUMU

Bir süredir 8.21/8.11 lira arasında fiyatlanan USD/TRY paritesi dün 8.11 TL'nin altına sarktı ve 8.05 TL desteğine geriledi. Bugün TCMB kararları öncesi beklenti ve fiyat belirsiz kalabilir.

Olası düşüşlerde kademeli olarak destekler takip edilebilir ama haftalık bazda en önemli destek 7.75 TL seviyesi olarak görülebilir. Olası tepkilerde ise gün içinde 8.11 TL ara direnç, 8.21 TL ise ana direnç olarak görülebilir."