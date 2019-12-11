Altında 2020 hesapları

Dünya ekonomisinde belirsizliğin zirve yaptığı, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların tercihi genelde güvenli liman altın oluyor. Dünyayı kasıp kavuran 2008’deki mortgage (konut) krizinin ardından ralliye başlayan altın, piyasadaki bol paranın da etkisiyle 2011’de 1.921 dolarla rekor kırmıştı. Daha sonra ABD Merkez Bankası Fed’in para musluğunu kısmasıyla bu trend terse dönmüştü.

Gözünü zirveye dikti

Hatta 2015’te 1.058 dolarla dipleri görmüştü. Son 3 yıldır diplerde gezinen altın Haziran 2019 itibarıyla yönünü yukarı çevirdi ve eylülde 1.553 dolarla son 6 yılın zirvesini gördü. Bunda hiç şüphesiz ABD-Çin arasında bitmek bilmeyen ticaret savaşı ve Fed’in son faiz indirimleri etkili oldu. Ons (31.1) altın dün itibarıyla yılbaşına göre yüzde 16 civarında değer kazanmış durumda: 1.467 dolar.

Gramda dolar belirleyici

Türk halkını ilgilendiren ise gram altın fiyatları. Türkiye’de gram altının değerini uluslararası piyasadaki ons fiyatıyla dolar/TL’nin bulunduğu seviye tayin ediyor. Ons altın ve dolar aynı anda yükselince, gram daha hızlı değer kazanıyor. 2019’da yaşanan da bu oldu. Gram altın yılbaşından bugüne kadar yüzde 26 değer kazandı: 273.22 lira.

Yılın en çok kazandıranı

2 Ocak’ta 220 olan 24 ayar külçenin gramı dün 273 liraydı. Ancak ağustos sonlarında 290 lira görüldü. Bu dönemde değer kazancı yılbaşına göre yüzde 32’ye çıktı. Borsadaki kazanç ise dün itibarıyla yüzde 22 civarında. Dolar ise sadece yüzde 10 yükseldi. Bir başka deyişle 2019’un şu ana kadar en çok kazandıranı gram altın.

Fiyatı neler etkiliyor?

✘ ABD-Çin arasındaki ertelenmesine rağmen belirsizliğini koruyan ticaret savaşı.

✘ Fed’in faiz kararları.

✘ Brexit ve İngiltere ekonomisine yönelik artan belirsizlik.

✘ İran ve Suriye’deki jeopolitik riski artıran gelişmeler.

✘ Dünya ekonomisine yönelik büyüme kaygıları ve merkez bankalarının gevşek para politikaları.

Gramda 300 TL'nin üzeri sürpriz olmaz

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, altında kısa vadeli bir düşüş baskısı olsa da 2020 itibarıyla ibrenin tekrar yukarı döneceğine işaret etti. “Korunma ihtiyacı 2020’de ağır basacak altının görünümü 2020’de daha pozitif olacak” diyen Erkan, ons fiyatta 1.530 doların üzerinde yükselişin güçleneceğini söyledi. 2020 için altını destekleyen birçok faktörün olduğunu belirten Erkan, “Kurda aşırı bir düşüş beklemiyorum. Ons altındaki artışla birlikte gramda 300 liranın üzerini beklemek yanlış olmaz” diye konuştu.

Yatırım için en doğru zaman

Neden artar?

Altının 2020’de de parlayan yıldız olması bekleniyor. Dünyanın önde gelen altın üreticilerinden Hacıoğlu Gold Mining CEO’su Yasin Hacıoğlu, bunun nedenlerini şöyle sıraladı:

● Çin-ABD ticaret savaşı ertelense de belirsizlik devam ediyor.

● Merkez bankaları gevşek para politikalarını sürdürüyor.

● Bütün ülkelerde ticaret savaşlarından kaynaklanan bir tedirginlik olduğu için merkez bankaları altın rezervini artırıyor.”

1.479 doları aşarsa

Altına yatırım için doğru zaman olduğunu ifade eden Hacıoğlu, “Teknik olarak 1.479 bandı kırılırsa altında yükseliş hızlanabilir. Ara ara küçük geri çekilmeler tedirginlik yaratsa da trend yukarı. 1.479 dolar aşılırsa kısa vadede 1500 dolar/ons görülebilir. 2020’de ise beklentiler altının yeni bir zirve denemesi yapacağı yönünde. Gram altın kısa vadede 282 lirayı, mayısa kadar da 300 lirayı görebilir” dedi.

2020'nin kaderini belirleyecek kritik hafta

✘ Bugün Fed faiz kararını açıklayacak.

✘ Merkez Bankası yılın son faiz kararını yarın açıklayacak.

✘ ABD, 165 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi uygulamasını 15 Aralık’a ertelemişti. Süre pazar bitiyor.

✘ ABD-Çin arasındaki müzakereler sürüyor, henüz anlaşma yok.

✘ Avrupa Merkez Bankası faiz kararını 12 Aralık’ta açıklayacak.