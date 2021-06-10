Altında düşüş devam ediyor! Çeyrek altın fiyatı... Bugün çeyrek altın kaç lira?
Altın fiyatlarındaki son durum... 10 Haziran günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 513,7 liradan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 10 Haziran güncel altın fiyatları...
10 Haziran 2021, Perşembe 19:03 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,5 azalışla 513,7 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 832,00 lira, Cumhuriyet altını 3.405,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 513,7 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
AA
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