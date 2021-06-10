Ekonomi Altında düşüş devam ediyor! Çeyrek altın fiyatı... Bugün çeyrek altın kaç lira?

Altında düşüş devam ediyor! Çeyrek altın fiyatı... Bugün çeyrek altın kaç lira?

Ekonomi

Altında düşüş devam ediyor! Çeyrek altın fiyatı... Bugün çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatlarındaki son durum... 10 Haziran günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 513,7 liradan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 10 Haziran güncel altın fiyatları...

10 Haziran 2021, Perşembe 19:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,5 azalışla 513,7 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 832,00 lira, Cumhuriyet altını 3.405,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 513,7 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

Yazarlarımızdan
Özlem Denizmen
Sizden gelenler
Özlem Denizmen
Bilal Emin Turan
Pandeminin dakik kahramanları
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Ambargolar TSK’yı derinden etkiliyor
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Borçlanmayla 1999 öncesi şartlara tabi olabilir miyim?
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER New York borsası yükselişle açıldı