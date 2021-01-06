Ekonomi Altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi

Altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi

Ekonomi

Altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi.

06 Ocak 2021, Çarşamba 17:45 Son Güncelleme:
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Altın piyasasında, en düşük 460 bin 800 lirayı, en yüksek ise 462 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 461 bin 650 liradan tamamladı.

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KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 97 milyon 651 bin 530,56 lira, işlem miktarı ise 2.384,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 124 milyon 183 bin 642,16 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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