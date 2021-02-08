Ekonomi Altının kilogramı ne kadar oldu? 8 Şubat 2021 güncel altın fiyatları

Altının kilogramı ne kadar oldu? 8 Şubat 2021 güncel altın fiyatları

Ekonomi

Altının kilogramı ne kadar oldu? 8 Şubat 2021 güncel altın fiyatları

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 416 bin 860 liraya yükseldi.

08 Şubat 2021, Pazartesi 20:36 Son Güncelleme:
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Altın piyasasında, en düşük 407 bin lirayı, en yüksek ise 417 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 416 bin 860 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 782 milyon 383 bin 283,53 lira, işlem miktarı ise 1.912,96 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 846 milyon 816 bin 981,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

AA

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