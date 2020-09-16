Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek?
Alya kulağa hoş gelen ifadesinden anlamındaki derinliğine kadar son günlerde çok fazla tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Alya ismi Arapça kökenli bir isim olmasının yanı sıra hem erkek hem de kız ismi olarak günümüzde kullanılıyor. Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek sorusunu soranlara işte alya isminin anlamı nedir sorusunun cevabı...
16 Eylül 2020, Çarşamba 14:11 Son Güncelleme:
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Minik yavrunuz için alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek sorusunu soruyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Alya ismi hem kız hem de erkeklere verilen hitabı en güzel isimlerden biri arasında yer alıyor. ancak her ne kadar unisex bir isim olarak geçse de ülkemizde en çok alya ismi kız çocuklarına veriliyor. Alya isminin anlamı nedir sorusunun cevabını merak edenlere işte alya isminin anlamı.
Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek?
Alya ismi ortak bir anlam taşısa dahi farklı tanımlama üzerinden ele alınmaktadır. Alya ismi yüksek yer yükseklik anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Alya ismi gök, sema anlamına gelmektedir.
Alya İle ilgili bilgiler
Alya isminin cinsiyeti: Üniseks,
Alya isminin kökeni: Arapça
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