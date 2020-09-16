Minik yavrunuz için alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek sorusunu soruyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Alya ismi hem kız hem de erkeklere verilen hitabı en güzel isimlerden biri arasında yer alıyor. ancak her ne kadar unisex bir isim olarak geçse de ülkemizde en çok alya ismi kız çocuklarına veriliyor. Alya isminin anlamı nedir sorusunun cevabını merak edenlere işte alya isminin anlamı.

Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek?

Alya ismi ortak bir anlam taşısa dahi farklı tanımlama üzerinden ele alınmaktadır. Alya ismi yüksek yer yükseklik anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Alya ismi gök, sema anlamına gelmektedir.

Alya İle ilgili bilgiler

Alya isminin cinsiyeti: Üniseks,

Alya isminin kökeni: Arapça







