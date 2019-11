Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Los Angeles'taki Microsoft Theater'da gerçekleştirilen Amerikan Müzik Ödülleri gecesine, sinema, müzik ve televizyon ünlüleri akın etti. Geceye katılan isimler, hem kıyafetleri hem de sahne şovlarıyla dikkat çekti. Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri'ne şarkıcı Taylor Swift damga vurdu. Swift gecede tam 6 ödül alarak kariyerinde bir basamak daha tırmandı. Taylor Swift, bu yıl aldığı ödüller sayesinde Popun Kralı Michael Jackson'ın da rekorunu kırmış oldu. 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, gecede 2 ödül birden aldı. Eilish, ilginç sahne şovuyla da konukları coşturdu. Rock efsanesi Ozzy Osbourne, Post Malone ve Travis Scott'ın aynı sahneyi paylaştığı performansa, sahne resmen alev aldı.

2019 Amerikan Müzik Ödülleri (AMA's) kazananları

Yılın sanatçısı- Taylor Swift

Yılın yeni sanatçısı- Billie Eilish

Yılın en iyi iş birliği- Shawn Mendes & Camila Cabello “Señorita”

Yılın turu- BTS

Yılın favori müzik videosu- Taylor Swift “You Need to Calm Down

Yılın en sosyal sanatçısı- BTS

Yılın en iyi erkek sanatçısı (Pop/Rock)- Khalid

Yılın en iyi kadın sanatçısı (Pop/Rock)- Taylor Swift

Yılın en iyi düeti/ grubu- BTS

Yılın en iyi albümü (Pop/Rock)- Taylor Swift “Lover”

Yılın en iyi şarkısı (Pop/Rock) -Halsey “Without Me”

Yılın en iyi erkek sanatçısı (Country)-Kane Brown

Yılın en iyi kadın sanatçısı (Country)- Carrie Underwood

Yılın en iyi düeti/ grubu (Counrty) -Dan + Shay

En iyi albüm (Country)- Carrie Underwood “Cry Pretty'

En iyi şarkı (Country) -Dan + Shay “Speechless”

En iyi sanatçı (Rap/Hip Hop)- Cardi B

En iyi albüm (Rap/Hip Hop)- Post Malone “Hollywood’s Bleeding”

En iyi şarkı (Rap/Hip Hop)- Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

En iyi erkek sanatçı (SOUL/R&B)- Bruno Mars

En iyi kadın şarkıcı (SOUL/R&B)- Beyonce

En iyi albüm (SOUL/R&B)- Khalid “Free Spirit”

En iyi şarkı (SOUL/R&B)- Khalid “Talk”

En iyi sanatçı (Alternatif Rock)- Billie Eilish

En iyi çağdaş sanatçı- Taylor Swift

En iyi sanatçı (Latin)- J Balvin

En iyi sanatçı (Elektronik dans müziği)- Marshmello

En iyi Soundtrack- “Bohemian Rhapsody” by Queen

