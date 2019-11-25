Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Amerikan Müzik Ödüllleri'nin kazananları belli oldu. Geceye katılan müzik, sinema, televizyon ve podyumun tanınmış kişilerinin kıyafetleri kadar sahne şovları da çok konuşuldu. Amerikan Müzik Ödülleri 2019'a damga vuran isim ise Taylor Swift oldu. İşte Amerikan Müzik Ödülleri'nin kazananları.
Los Angeles'taki Microsoft Theater'da gerçekleştirilen Amerikan Müzik Ödülleri gecesine, sinema, müzik ve televizyon ünlüleri akın etti. Geceye katılan isimler, hem kıyafetleri hem de sahne şovlarıyla dikkat çekti. Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri'ne şarkıcı Taylor Swift damga vurdu. Swift gecede tam 6 ödül alarak kariyerinde bir basamak daha tırmandı. Taylor Swift, bu yıl aldığı ödüller sayesinde Popun Kralı Michael Jackson'ın da rekorunu kırmış oldu. 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, gecede 2 ödül birden aldı. Eilish, ilginç sahne şovuyla da konukları coşturdu. Rock efsanesi Ozzy Osbourne, Post Malone ve Travis Scott'ın aynı sahneyi paylaştığı performansa, sahne resmen alev aldı.
2019 Amerikan Müzik Ödülleri (AMA's) kazananları
Yılın sanatçısı- Taylor Swift
Yılın yeni sanatçısı- Billie Eilish
Yılın en iyi iş birliği- Shawn Mendes & Camila Cabello “Señorita”
Yılın turu- BTS
Yılın favori müzik videosu- Taylor Swift “You Need to Calm Down
Yılın en sosyal sanatçısı- BTS
Yılın en iyi erkek sanatçısı (Pop/Rock)- Khalid
Yılın en iyi kadın sanatçısı (Pop/Rock)- Taylor Swift
Yılın en iyi düeti/ grubu- BTS
Yılın en iyi albümü (Pop/Rock)- Taylor Swift “Lover”
Yılın en iyi şarkısı (Pop/Rock) -Halsey “Without Me”
Yılın en iyi erkek sanatçısı (Country)-Kane Brown
Yılın en iyi kadın sanatçısı (Country)- Carrie Underwood
Yılın en iyi düeti/ grubu (Counrty) -Dan + Shay
En iyi albüm (Country)- Carrie Underwood “Cry Pretty'
En iyi şarkı (Country) -Dan + Shay “Speechless”
En iyi sanatçı (Rap/Hip Hop)- Cardi B
En iyi albüm (Rap/Hip Hop)- Post Malone “Hollywood’s Bleeding”
En iyi şarkı (Rap/Hip Hop)- Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”
En iyi erkek sanatçı (SOUL/R&B)- Bruno Mars
En iyi kadın şarkıcı (SOUL/R&B)- Beyonce
En iyi albüm (SOUL/R&B)- Khalid “Free Spirit”
En iyi şarkı (SOUL/R&B)- Khalid “Talk”
En iyi sanatçı (Alternatif Rock)- Billie Eilish
En iyi çağdaş sanatçı- Taylor Swift
En iyi sanatçı (Latin)- J Balvin
En iyi sanatçı (Elektronik dans müziği)- Marshmello
En iyi Soundtrack- “Bohemian Rhapsody” by Queen
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