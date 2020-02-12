Dünya Amsterdam'da iki patlama

Amsterdam'da iki patlama

Dünya

Amsterdam'da iki patlama

Amsterdam'da iki farklı posta ofisinde patlamalar oldu. Patlamalarda yaralanan kimsenin bulunmadığı söylendi.

12 Şubat 2020, Çarşamba 11:08 Son Güncelleme:
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Hollanda Amsterdam'da iki farklı posta ofisinde arka arkaya patlamalar gerçekleşti.

İlk patlama, başkent Amsterdam'daki posta merkezinde meydana geldi. Mektup içine yerleştirilen bomba infilak etti, polis kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Dakikalar sonra bu kez ikinci bir patlama oldu. Güneydeki Kerkrade kentinde yine posta dağıtım ofisinde bomba patladı.


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