Anadolu yer sincabının korunması için proje başlatıldı

Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile iş birliği yapan Anadolu Grubu, Anadolu yersincabı türünün korunmasına ve neslini sürdürmesine katkıda bulunmak üzere bir biyoçeşitlilik projesi başlattı. Biyoçeşitlilik ve ekolojik dengenin sağlanması açısından çok önemli bir tür olan ve popülasyonu giderek azalan Anadolu yer sincabı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde “tehlikeye yakın”’ kategorisinde sınıflandırılıyor. Konya Karapınar’da yürütülen ekolojik araştırmalarda 350 birey Anadolu yer sincabının tespit edildiği proje ile biyoçeşitliliğin yanı sıra toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması ve daha verimli kılınması amaçlanıyor.

Dünya üzerinde çok sınırlı bir yaşam alanına sahip olan ve daha çok Anadolu’da yayılım göstermesinden dolayı Anadolu yer sincabı adını alan bu tür, özellikle İç Anadolu bozkırlarında, yer altında yaşayan bir kemirici tür. Anadolu yer sincabı habitatının bozulması türe yönelik en önemli tehdit.



