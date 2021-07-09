Anaokulu seçerken nelere dikkat edilmeli?

Peki, anaokulu tercihlerinizde nelere dikkat etmelisiniz? 1COVID-19 sebebiyle birinci öncelik hijyen oldu. Çocuklar öz bakımı yeni öğrendikleri için, bununla ilgili ne tedbirler aldıklarını sorabilirsiniz. Çocuğunuzun sınıf öğretmeniyle önden tanışmanız önemli. Sizin üzerinizde nasıl bir intiba bırakıyor?

Okulun fiziki imkânları da oldukça kritik bir konu. Çocukların herhangi bir zarar görmemesi için yeterli korumalar var mı, oyun alanının genişliği nasıl, yemekhaneleri büyük mü, merdiven varsa nasıl bir tedbir alınmış gibi konularda okulun fiziksel yapısını gözlemleyebilirsiniz.

Okulda bir psikolog/ psikolojik danışman çalışıyor mu? Okulda çocukların gelişimlerini gözlemleyebilecek ve velilere geri bildirimlerde bulanacak bir psikoloğun çalışıyor olması, çocukların gelişimlerindeki eksiklikleri tamamlamada ve harekete geçmede ebeveynlere avantaj sağlayacaktır.

Sınıfların yaş grupları nasıl?

Çocukların sosyalleşmeleri için oldukça önemli bir konu. Yetişkinler için 1-2 sene çok fark etmiyor olabilir ancak okul öncesi dönemdeki çocuklarda 6 ayın bile önemi var. Bu yüzden çocuğunuzun olacağı sınıfın yaş grubunu öğrenmek kritik bir önem taşıyor. Siz bunları araştırırken bir yandan da çocuğunuzu anaokulu fikrine alıştırıyor olmanız lazım. Birkaç hafta önceden anaokulunun nasıl bir yer olduğundan, oradaki oyuncaklardan, öğretmenleriyle yapacakları etkinliklerden ve bir sürü yaşıtı olduğundan bahsederseniz çocuğunuz anaokuluna daha hevesle başlayacaktır. İlk günlerde en sevdiği oyuncağı yanına alması, destekleyici olabilir.