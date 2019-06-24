Anathema, Special By_Request turnesi için Türkiye'de!

İngiliz progressive rock grubu Anathema, üç konserden oluşak bir turneyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de

24 Haziran 2019, Pazartesi 10:53
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Anathema, Special By_Request turnesi için Türkiye'de!

Anathema, 6 Eylül Cuma Ankara Milyon Performance Hall'da, 7 Eylül Cumartesi günü Zorlu PSM’de ve 8 Eylül Pazar gecesi İzmir Red Park'ta sahne alacak. 

29 yıl önce Liverpool’da kurulan Anathema'nın Special By_Request turnesi, grubun hayranlarının ortak yaratıcılığında gerçekleşen kolektif bir deneyim. Bu şovda konserlerin playlistlerine sevenleri karar verecek.  


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