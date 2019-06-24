Anathema, Special By_Request turnesi için Türkiye'de!
İngiliz progressive rock grubu Anathema, üç konserden oluşak bir turneyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de
Anathema, 6 Eylül Cuma Ankara Milyon Performance Hall'da, 7 Eylül Cumartesi günü Zorlu PSM’de ve 8 Eylül Pazar gecesi İzmir Red Park'ta sahne alacak.
29 yıl önce Liverpool’da kurulan Anathema'nın Special By_Request turnesi, grubun hayranlarının ortak yaratıcılığında gerçekleşen kolektif bir deneyim. Bu şovda konserlerin playlistlerine sevenleri karar verecek.