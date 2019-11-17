Milli Takım galibiyetle noktaladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Fransa lider, Türkiye ikinci olarak turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’nin elemelerinde H Grubu karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye, Andorra deplasmanında ikincisi penaltıdan olmak üzere 17 ve 21. dakikalarda Enes Ünal’ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Arnavutluk’a konuk olan Fransa, 9. dakikada Corentin Tolisso, 31. dakikada Antoine Griezmann’ın golleriyle 2-0 galip geldi.

İzlanda ise deplasmanda Moldova’yı 17. dakikada Birkir Bjarnason, 65. dakikada Gylfi Sigurdsson’un kaydettiği gollerle 2-1 yendi. Ev sahibi takımın tek golü, 56. dakikada Nicolai Milinceanu’dan geldi.

AA