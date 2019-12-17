Android telefonda Google krizi

Rus arama motoru Yandex, 2015 yılında Google’ı rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Rekabet Kurumu’na şikayet etmiş, ABD’li şirketin, telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde Yandex’i safdışı bıraktığını iddia etmişti. Rekabet Kurumu da yaptığı incelemelerde Google’a bazı düzenlemeler yapması gerektiğini bildirmesine rağmen süreç içerisinde anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine Kurum, 2018’de Google’ı günlük 1.5 milyon liraya (toplam 93 milyon lira) denk gelen cezaya çarptırmıştı.

12 Aralık itibarıyla

Google da önceki gün yaptığı açıklamada 12 Aralık’tan sonra Türkiye’de satışa sunulacak yeni üretim telefonlara Android yasağı getirdiğini bildirmiş, bu cihazlara lisans vermeyeceğine dikkat çekmişti. Dün ikinci bir açıklama yaparak Türkiye’ye zeytin dalı uzatan şirket, “Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

100 telefondan 95'i

İki taraf masaya oturmuşken Google’ın olası bir yaptırımı Türkiye’yi nasıl etkiler soruları da sıkça sorulmaya başlandı. Türkiye’de yılda 11 milyon adedin üzerinde telefon satılıyor. Bunun yüzde 95’i ise Android. Yani Google için gözardı edilemeyecek kadar büyük bir pazar. Aynı durum Türkiye için de geçerli. Çünkü Google, Android lisansını iptal ederse Google Play Store, Chrome, Gmail, YouTube’a direkt giriş olmayacak.

Mevcutları etkilemiyor

Mobil bankacılık uygulamalarına, WhatsApp, Instagram ve Messenger’a, kısacası Google Play Store içinde olan binlerce uygulamaya da sadece diğer web tarayıcıları ya da telefonların uygulama marketleri üzerinden erişim mümkün olacak. Bu yasak kararı halihazırdaki kullanımda olan ve 12 Aralık’tan önce üretilmiş sıfır telefonlar için geçerli değil. Şimdi gözler iki taraftan gelecek sonuçlarda.