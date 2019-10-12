Angelina Jolie'nin doktoru Kristi Funk, meme kanserinden korunmak için kadınlara çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Funk, bitki bazlı yiyeceklerin seçilmesi, düzenli egzersiz yapmak, alkolü sınırlamak ve sağlıklı bir kiloyu korumak meme kanserinden korunmak için büyük rol aldığını söyledi.

Doktor Frunk şöyle diyor:

Bitkilerden (sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve fasulye) gelen sağlıklı yiyecekler, meme kanseri riskini düşürür. Kilo kaybına da yardımcı olur. Çünkü genellikle kalorileri düşüktür ve lif miktarı yüksektir.

Organik yiyecekler bulmaya çalışın

Ayrıca, “Turpgillerden sebzeler tüketin. Yaban mersini, çilek ve böğürtlen yiyin. Hindistan cevizi, mantar, soya tüketmeyi ihmal etmeyin. Meyve ve sebzelerin organik olanını bulmaya çalışın. Ayrıca evinizi tozdan arındırın" dedi.

Ne olmuştu?

Annesini kanserden kaybeden Angelina Jolie 2013 yılında yaptırdığı gen testinde yumurtalık ve meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 87 olduğunu öğrenmişti. Jolie iki memesini de aldırmıştı.



