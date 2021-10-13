Bugün Türkiye’nin en kalabalık şehri olan Ankara, bundan tam 98 yıl önce başkent ilan edildi. Düşman kuvvetlerinin İstanbul’u terk etmesinin ardından çıkan hükümet sorunu merkezi ortaya çıkmıştı. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karargah olan Ankara’nın başşehir olmasını öngören tek maddelik kanun teklifi 9 Ekim 1923'te İsmet İnönü tarafından Meclise sunuldu. Milletvekillerince görüşülen teklifin ardından da Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkent oldu. İşte, Ankara’nın başkent oluşunun tarihi ve nedenleri….

ANKARA NE ZAMAN, KAÇ YILINDA BAŞKENT OLDU?

Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasının ardından İstanbul, 23 Eylül 1923 tarihi itibariyle tahliye edilmeye başlandı. 6 Ekim 1923 tarihinde ise İstanbul düşman işgalinden tamamen kurtulmuş oldu. Tüm bu yaşananların ardından da Türkiye’nin hükümet merkezi sorunu baş gösterdi.

Gazi Mustafa Kemal ve İsmet İnönü, Ankara’nın başkent olmasına ilişkin bir teklifi hazırladı ve bu tek maddelik kanun teklifi 9 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

13 Ekim 1923 tarihinde Meclis’te görüşülen kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Ankara Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkenti oldu.

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Ankara, sadece stratejik bir noktada olmasından değil daha birçok nedenden ötürü başkent seçildi. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür...